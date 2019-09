Atletico, difesa da registrare: Simeone pensa a Manolas

La sconfitta contro la Real Sociedad apre più di un interrogativo in casa Atletico Madrid. I Colchoneros devono sistemare il reparto difensivo, apparso piuttosto fragile in alcune occasioni. Così Diego Simeone starebbe pensando di correre ai ripari. Il tecnico argentino avrebbe individuato in Kostas Manolas il rinforzo ideale per la propria retroguardia. Lo riporta il Mundo Deportivo. I contatti con il Napoli potrebbero essere avviati nei prossimi mesi. Difficile pensare alla cessione del greco a gennaio, più fattibile un’operazione nella prossima estate.