Atletico Madrid, Cerezo apre a Messi: “Se vuole giocare con Suarez… Tutto è possibile”

E se l’acquisto di Luis Suarez fosse solo l’inizio? L’Atletico Madrid sogna in grande e dopo il Pistolero chissà che non sia previsto un nuovo colpo da novanta. A far sognare i tifosi è il presidente Colchoneros Enrique Cerezo che parlando a Cadena Cope ipotizza anche l’arrivo di Lionel Messi…

Cerezo: “Se Messi vuole giocare con Suarez…”

“Nella vita, se vuoi qualcosa … “, inizia così il Cerezo pensiero quando si ipotizza di vedere Lionel Messi in maglia Atletico Madrid. “Se Messi vuole giocare con Luis Suarez allora lo dirò molto chiaro: con entusiasmo, tutto è possibile. La trattativa per il trasferimento di Suarez è andata bene. Bartomeu è un buon amico e una persona fantastica. Al momento le cose non vanno bene al Barcellona, ​​ma ha agito come avrebbe dovuto”.

E ancora: “Il trasferimento di Suarez non è stato difficile, il giocatore è andato dove voleva andare”, ha proseguito Cerezo che poi ha parlato anche degli altri attaccanti. Chi è in rosa e chi poteva esserlo: “Diego Costa? Lui vuole l’Atletico e noi vogliamo lui. La stagione è molto lunga. Non credo che ci saranno grandi cambiamenti nel club. Cavani? A differenza di Suarez, la situazione è diversa con lui. È un giocatore fantastico, ma le cose sono andate diversamente”.

ELISABETTA CANALIS FA IMPAZZIRE IL WEB