Atletico Madrid, Cerezo: “Cavani? Fino all’ultimo giorno non si saprà nulla…”

E’ Edinson Cavani l’obiettivo numero uno dell’Atletico Madrid per rinforzare il proprio reparto offensivo. Della trattativa, come riporta AS, ha parlato il presidente dei Colchoneros Enrique Cerezo.

CAVANI – “Non so se verrà. Immagino che continueranno a negoziare e che non si saprà nulla fino all’ultimo giorno. Se mi piacerebbe vederlo qui? A me piace vedere i grandi giocatori e lui lo è”.

ATTACCO – “Abbiamo già dei grandi attaccanti e, per quanto ne so, Simeone non ha alzato la voce con nessuno affinché arrivi qualche giocatore. Abbiamo una grande squadra: abbiamo passato un periodo di siccità, ora arriveranno piogge e inondazioni. Joao Felix? E’ un grande giocatore, si sta adattando. E’ molto giovane, dobbiamo aspettarlo”.