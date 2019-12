Atletico Madrid, è caccia al bomber: doppia idea dalla Serie A

Prima parte di stagione tutt’altro che semplice per l’Atletico Madrid. I Colchoneros occupano attualmente soltanto il sesto posto in Liga, mentre in Champions, dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus, devono ancora guadagnarsi la qualificazione agli ottavi di finale. Il più grande limite della squadra di Simeone, fin qui, è stato quello di concretizzare poco la mole di gioco creata. Ecco così che la dirigenza spagnola si è messa alla ricerca di un bomber in vista del mercato di gennaio, con una doppia idea dalla Serie A.

IDEE – L’Atletico, secondo quanto raccolto da AS, ha concentrato le proprie attenzioni su Krzysztof Piatek del Milan e Andrea Belotti del Torino. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare le prime offerte.