Atletico Madrid, fumata bianca per De Paul: i dettagli

Atletico Madrid-De Paul, ci siamo: l’Udinese ha accettato l’ultima offerta

Alla fine, Rodrigo De Paul potrà soddisfare il suo desiderio: sbarcare in un top club e giocare la Champions. Succederà nelle prossime ore perché, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Atletico Madrid ha trovato l’accordo con l’Udinese per il tuttocampista argentino.

OFFERTA ACCETTATA - Dopo una prima offerta rispedita al mittente – 20 milioni di euro più il cartellino di Perez – i Colchoneros hanno alzato la posta in gioco avvicinandosi alle richieste della famiglia Pozzo: 35 milioni più bonus, fino ad arrivare al tetto dei 40 milioni. Al giocatore un contratto quinquennale, che spiega quanto il Cholo Simeone punti sulle sue qualità. Niente da fare per il Milan, che aveva messo nel mirino il classe 1994 nel caso in cui fosse naufragata definitivamente la trattativa per il rinnovo di Calhanoglu. Adesso è questione di ore per la fumata bianca, De Paul sarà un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid.