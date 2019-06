Atletico Madrid, Joao Felix in arrivo. Avrà la clausola rescissoria più alta della storia del club

Si chiuderà nella prossima settimana l’affare Joao Felix-Atletico Madrid. Infatti, secondo il giornale spagnolo As, la società rojiblanca pagherà la clausola rescissoria di 120 milioni di euro al Benfica per aggiudicarsi una delle stelle più promettenti del calcio internazionale. Oltre a diventare l’acquisto più costoso dei Colchoneros (al massimo erano stati spesi 70 milioni di euro per Lemar), il 19enne portoghese sarà protetto dalla clausola rescissoria più alta che sia mai stata fissata dalla società: 350 milioni di euro, superiore a quelle riguardanti Griezmann e Diego Costa, tanto per citare due campioni della storia recente dell’Atletico. Nell’ultima stagione Joao Felix con la maglia del Benfica ha segnato 20 gol in 43 presenze comprendendo ogni competizione.