Atletico Madrid, Morata: “Quest’estate venduto ad otto club e invece…”

Un continuo tira e molla la relazione che lega Alvaro Morata all'Atletico Madrid. L'attaccante spagnolo non ha mai goduto della piena fiducia del "Cholo" Simeone e per questo motivo è più volte stato mandato in giro per l'Europa in prestito. Ora, a margine di un torneo di golf di beneficenza della sua fondazione, l'ex Juventus ha parlato di una possibile permanenza in Colchoneros cosa che, al momento, rimane un mistero.