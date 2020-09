Atletico Madrid, pazza idea per l’attacco: binomio totalmente made in Uruguay con Suarez e… Cavani

Non solo Luis Suarez. All’Atletico Madrid pensano ancora a Edinson Cavani per quella che potrebbe essere una coppia totalemente uruguaiana. Secondo quanto si apprende da Goal, i Colchoneros avrebbero messo sul tavolo un’offerta definitiva: contratto annuale con opzione di rinnovo.

Atletico Madrid: con Suarez anche Cavani

Un’accoppiata totalmente made in Uruguay. Questa la pazza idea dell’Atletico Madrid di Simeone che dopo aver chiuso per Luis Suarez dal Barcellona pensa all’ex Psg Cavani. El Matador è un pensiero non certo nuovo visto che l’attaccante è da tempo accostato ai Colchoneros ma questa volta potrebbe esserci la svolta con l’ex anche del Napoli che, ancora senza squadra, potrebbe avere meno pretese.

Secondo quanto appreso da Goal, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un nuovo contatto tra la società iberica e l’entourage dell’attaccante definendo l’ultima offerta per l’attaccante: contratto annuale con opzione di rinnovo per un’altra stagione che sarebbe legata ad una qualificazione in Champions League del club.

Attenzione, però, anche all’altra squadra di Madrid. Secondo quanto rivelato nelle ultime ore da Radio Marca, infatti, l’entourage di Cavani ha concesso una procura a René Ramos, agente e fratello di Sergio Ramos, indizio che potrebbe portarlo al Real, forse in cerca di un centravanti.

