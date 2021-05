Atletico Madrid, per De Paul c’è l’offerta ma l’Udinese dice no

Il talento del club friulano potrebbe trasferirsi a Madrid

Il calciatore Rodrigo De Paul è in lista di partenza da Udine. Il calciatore è richiesto dall'Atletico Madrid che ha messo sul piatto 25 milioni di euro. Una cifra però ritenuta bassa dal club dei Pozzo che ne chiede 35 milioni. Per adesso parti distanti, ma il discorso va avanti e l'intesa potrebbe arrivare nei prossimi giorni anche perchè c'è la voglia del calciatore di misurarsi in altri palcoscenici e giocare in Champions League.