Sfuma il grande colpo per l’Atletico Madrid. I Colchoneros erano arrivati ad un passo dall’acquisto di Edinson Cavani, ma il trasferimento dell’attaccante uruguaiano del Paris Saint-Germain è naufragato sul più bello. Secondo quanto riportato da AS, il club spagnolo si sarebbe già rifatto. Per consolarsi del mancato approdo del Matador, l’Atletico sarebbe ad un passo dall’innesto di Yannick Carrasco, attaccante francese che ha già vestito in passato la maglia biancorossa.