Atletico Madrid, si punta tutto su Cavani: il Psg stabilisce il prezzo

Si sono fatti tanti nomi in orbita Atletico Madrid per il reparto avanzato, ma – come sottolineato dal giornale spagnolo As – i Colchoneros hanno in testa solamente Edinson Cavani. L’uruguaiano ex Palermo e Napoli è in scadenza a giugno e il Paris Saint-Germain, per evitare di perderlo in estate a zero, ha fissato un pezzo per il cartellino in modo da poterlo cedere nel mercato invernale alla formazione spagnola: 10 milioni di euro, stando alle pagine di Le Parisien. Andrea Berta, direttore sportivo dell’Atletico, ha già parlato con Leonardo, referente dei parigini, e queste sarebbero le condizioni emerse, ricordando che poi l’attaccante 32enne percepisce un ingaggio di circa 10 milioni di euro. Cifre che gli spagnoli dovrebbero ritenere abbordabili, in più Cavani sembra entusiasta della possibilità di andare a Madrid, soprattutto perché il Cholo Simeone insiste da tempo: che tridente con Joao Felix e Morata!

