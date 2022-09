Atletico Madrid, Simeone chiama Piqué

Il difensore del Barcellona Gerard Piqué potrebbe lasciare il club catalano, per il quale ha giocato per quasi tutta la sua carriera, e trasferirsi a Madrid. L'allenatore dell'Atletico Diego Simeone è interessato al calciatore 35enne, sicuro che possa giocare ai massimi livelli. Al Barcellona, ​​​​Piqué non è più al centro del progetto. Nella stagione 2022/23 ha giocato solo 1 partita in Liga e 45' in Champions League. L'unico ostacolo è lo stipendio di Pique, ma il Barcellona potrebbe decidere di cedere una delle sue leggende per abbassare il monte ingaggi.