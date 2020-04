Atletico Madrid su Bernardeschi: la Juventus prepara un colpo incredibile

Il 2019 non è stato l’anno fortunato per Federico Bernardeschi. L’esterno offensivo della Juventus non è riuscito a trovare la via del gol e ha faticato a offrire un rendimento continuo. Tuttavia il talento non può svanire in virtù di un momento difficile. Lo sanno anche gli estimatori dell’attaccante che sono pronti a bussare alla porta della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Atletico Madrid avrebbe messo nel mirino il giocatore. Convincere la Vecchia Signora a cedere Bernardeschi non è così semplice. A meno di non inserire una contropartita allettante: infatti, i bianconeri avrebbero l’occasione per chiedere uno scambio con Saul, centrocampista dei Colchoneros.