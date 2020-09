Atletico, si complica l’affare Suarez: due top player le alternative

Il chiodo fisso in casa Atletico Madrid resta la ricerca di una prima punta affidabile. Con Diego Costa ormai fuori dal progetto tecnico e una rosa particolarmente giovane, serve un attaccante che sappia essere un riferimento per tutta la squadra. Per questo motivo i Colchoneros avevano sondato il terreno per Luis Suarez. Il Pistolero, in uscita dal Barcellona, era il principale obiettivo, ma al momento non è stato trovato alcun accordo.

ALTERNATIVE

Dunque l’Atletico si starebbe guardando intorno per trovare altre piste da percorrere. Si è parlato nelle ultime ore di un interesse del club spagnolo per Edin Dzeko della Roma. Tuttavia, secondo quanto riportato da AS, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma per Edinson Cavani. L’ex attaccante di Napoli e Paris Saint-Germain era stato accostato ai madrileni, senza mai trovare l’intesa vincente. Ora la situazione potrebbe cambiare drasticamente.