Attenta Inter, due club inglesi su Werner: le condizioni del Lipsia

Si accende il calciomercato con continui ribaltoni nelle varie trattative. Tra i profili più corteggiati c’è anche Timo Werner. L’attaccante tedesco di proprietà del Lipsia ha sorpreso tutti con un rendimento straordinario, mostrando di avere qualità non indifferenti. L’Inter ha messo gli occhi su di lui e i nerazzurri stanno spingendo per portarlo a Milano nel corso della sessione estiva. Un’impresa non da poco, considerando sia le richieste elevate del club tedesco che l’inserimento di eventuali pretendenti. Infatti, secondo quanto riportato dal Daily Mail, anche Chelsea e Manchester United sarebbero pronti a farsi avanti per Werner. Tuttavia la posizione del Lipsia rimane sempre la stessa: il prezzo del bomber è di 49 milioni di sterline, 55 milioni di euro per l’Inter.