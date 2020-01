Attenta Inter: un top club europeo prepara il sorpasso per Vidal

Sono giorni cruciali per il mercato dell’Inter. I nerazzurri stanno lavorando per portare a Milano Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è un obiettivo gradito ad Antonio Conte. Tuttavia, secondo quanto riportato da DirecTV, il Barcellona, proprietario del cartellino del giocatore ex Juventus, starebbe valutando anche un’altra offerta proveniente dalla Premier League. Il Manchester United è intenzionato a farsi avanti e sembra in grado di superare l’offerta di 12 milioni formulata dall’Inter. Il futuro di Vidal, dunque, resta fortemente in bilico. Il Barcellona, dal canto suo, riflette su come muoversi.