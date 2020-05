Attento Ancelotti: non solo Everton su James, spunta un top club

Il futuro di James Rodriguez è ancora da definire. Difficilmente l’attaccante colombiano rimarrà al Real Madrid, dove non ha trovato grande spazio e il tecnico Zinedine Zidane non sembra puntare particolarmente su di lui. Non è ancora chiaro dove approderà: la rivelazione del Mondiale 2014 è particolarmente corteggiato dall’Everton, dove troverebbe l’ex mentore Carlo Ancelotti che lo volle a tutti i costi nella capitale spagnola. Tuttavia James potrebbe anche non spostarsi da Madrid. Infatti l’Atletico di Diego Simeone vuole acquistarlo per puntellare il proprio reparto avanzato. I Colchoneros hanno già offerto 25 milioni di euro ai cugini del Real. Una proposta che per il momento non sembra convincere i Blancos. Ancelotti, però, rischia di essere scavalcato nella lotta per Rodriguez.