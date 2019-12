Attento Napoli: due big europee vogliono Fabian Ruiz

Il Napoli cerca di rimontare in classifica dopo un avvio difficile. Alla rimonta può contribuire Fabian Ruiz: il centrocampista spagnolo ha iniziato con il piede giusto, ma si è smarrito negli ultimi mesi. Gli azzurri vogliono recuperarlo per lanciare la rimonta. Tuttavia, devono prima pensare a blindarlo perché non manca l’interesse dei top club europei. Secondo Ok Diario, infatti, il Barcellona si sarebbe fatto avanti per acquistare Ruiz. Ma i blaugrana non sono i soli ad aver messo nel mirino il giocatore dei partenopei: anche il Real Madrid fa sul serio. Si profila un vero e proprio derby di mercato.