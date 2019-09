Attento Neymar: il Barcellona potrebbe preferirgli un top player del PSG

Nonostante un mercato particolarmente inteso e chiacchierato, Neymar è rimasto al Paris Saint-Germain. Il brasiliano però continua a sperare in un addio al club francese nei prossimi mesi. La principale candidata all’acquisto del fuoriclasse verdeoro è il Barcellona. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, i Blaugrana non sarebbero così convinti dal lanciarsi su O’Ney. Ci sarebbe un’altra stella del PSG a stuzzicare i catalani: Kylian Mbappé. Così per Neymar c’è il rischio che l’amico e compagno rischi di mandare in fumo i suoi progetti. Una doppia beffa se si pensa che Mbappé aveva già contribuito ad oscurare la fama del brasiliano in Francia.