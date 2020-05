Aubameyang, anche il Psg nella corsa all’attaccante

Ci sarebbe anche il Paris Saint-Germain nella corsa all’attaccante dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Il gabonese era stato accostato in passato a tante squadre, tra cui anche il Barcellona, ma secondo quanto riferisce Le10Sport, adesso, anche il Psg si sarebbe unito alla lista delle pretendenti.

Il calciatore ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e ancora non ha affrontato il tema rinnovo. Uno dei principali motivi, in passato, era sembrato il forte interesse del Barcellona che, però, sembra aver virato su Lautaro Martinez. Ecco perché, in questa situazione di incertezza, potrebbe trovare spazio il club campione di Francia. La pista Aubameyang potrebbe essere una valida alternativa soprattutto in caso di mancato riscatto di Icardi dall’Inter. Le cifre sono molto simili, anche se per il gabonese potrebbe essere necessaria una somma di poco inferiore ai 70 milioni richiesti dai nerazzurri per il centravanti argentino.