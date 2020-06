Aubameyang conteso: quattro club in pressing, ma l’Arsenal non molla

Si avvicina il mercato estivo e si intensificano i rumors sulle possibili trattative. Un profilo particolarmente attraente potrebbe essere quello di Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante francese non sembra intenzionato a rimanere all’Arsenal e, dopo tre stagioni a Londra, potrebbe cambiare aria. Il giocatore è particolarmente apprezzato in Europa: l’Inter di Antonio Conte sembra interessata, ma deve vedersela con una nutrita concorrenza, composta da Chelsea, Paris Saint-Germain e Barcellona. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Daily Mail, ci potrebbe essere ancora un dettaglio da valutare prima di scatenare l’asta di mercato. Infatti pare che il tecnico dei Gunners Mikel Arteta stia facendo di tutto per provare a convincere Aubameyang a rimanere. Il suo forcing disperato potrebbe cambiare le carte in tavola.