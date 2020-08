Aubameyang, futuro deciso: sui social il conto alla rovescia per l’annuncio…

Quattro puntini di sospensione e una clessidra. Il segnale che i tifosi dell’Arsenal aspettavano da Pierre-Emerick Aubameyang, forse, è arrivato. L’attaccante ha usato i social per mandare, a modo suo, un cenno su quello che sarà il suo destino. Il centravanti gabonese potrebbe aver deciso di rinnovare con i Gunners.

Arsenal: Aubameyang rinnova con ritocco…

Dopo le voci di mercato che volevano l’attaccante lontano dall’Arsenal, sembra che le parti abbiano trovato l’intesa per andare avanti insieme. Complice la ritrovata fiducia e l’entusiasmo portato dal successo in FA Cup, Aubameyang rinnoverà con i Gunners. Se il messaggio dell’attaccante non speficifica nulla, il Sun è sicuro che l’intesa per il rinnovo sia stata trovata. Il gabonese andrà a guadagnare 250mila sterline a settimana diventando il secondo giocatore più pagato dopo Ozil. In questo modo il bomber di 31 anni proseguirà la sua carriera a Londra sotto la sapiente gestione di Arteta.

