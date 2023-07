Aubameyang, trovato l’accordo per il trasferimento al Marsiglia

Pierre-Emerick Aubameyang si appresta ad aprire un nuovo corso della sua carriera. L'attaccante del Chelsea lascerà Londra una volta per tutte per trasferirsi in Francia, all'OlympiqueMarsiglia. Una trattativa lunga, che va avanti da diversi mesi ormai. Secondo quanto riportato da RmcSport, il club francese ha deciso di puntare sull'attaccante gabonese successivamente alle difficoltà rinnovo riguardo Alexis Sanchez. L'accordo è sulla base di un triennale, nei prossimi giorni sbrigherà le visite mediche direttamente in Germania dove il club è in ritiro. Poi sarà il momento dell'annuncio ufficiale.