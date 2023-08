Il procuratore dell'estremo difensore blucerchiato ha spiegato all'uscita della sede dell'Inter la situazione del calciatore e la trattativa tra blucerchiati e club milanese: "Audero è più di un’idea, si può concretizzare", ha detto Tinti. "Un'opportunità importante? Si si assolutamente, per il portiere e per l'Inter. Audero ha fatto benissimo in questi anni. Se andrà in prestito? Dovete chiederlo all’Inter".