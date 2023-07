Avellino, due difensori nel mirino e Illanes e Kanoute da cedere

L'Avellino ieri ha sostenuto il primo allenamento congiunto con avversari modesti vincendo 15-0. In evidenza l'attaccante Plescia che non sa ancora se rimarrà con la squadra irpina ma sta facendo di tutto per convincere il d.s Giorgio Perinetti a non cederlo. L'Avellino è vigile sul mercato e segue sempre Thiago Cionek e Marco Chiosa. In uscita ci sono Julian Illanes, Mamadou Kanoute con quest'ultimo che è stato accostato al Catania ma il club etneo non ci risulta sia interessato.