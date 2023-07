Avellino, scelto il portiere adesso è caccia al regista: due nel mirino

Nuovi tasselli per il puzzle biancoverde di Massimo Rastelli, tecnico dell'Avellino. Tra i volti nuovi ci sarà quello del portiere, Simone Ghidotti, classe 2000, proveniente dal Como, dove lo scorso anno ha disputato 18 gare in serie B. Sarà lui a difendere la porta irpina la prossima stagione. Ma il rebus per Rastelli e a centrocampo visto che il d.s. Giorgio Perinetti è a caccia di un regista. Due i calciatori nel mirino dell'Avellino: Luca Palmiero, 21 anni del Pescara, e Lucas Felippe, 23 anni del Giugliano. Per la difesa il nome caldo è sempre quello di Marco Chiosa, 30 anni a novembre, che è stato svincolato dopo quasi cinque anni dalla Virtus Entella.