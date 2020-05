Azmoun strizza l’occhio al Napoli: “Vorrei provare una nuova sfida”

Sardar Azmoun pronto ad una nuova avventura fuori dalla Russia. Il calciatore, attaccante dello Zenit San Pietroburgo, è intervenuto ai microfoni della tv iraniana per parlare del proprio futuro. Il classe 1995 ha stupito tutti nell’ultima annata attirando molte squadre interessate al suo acquisto. Tra queste anche il Napoli.

FUTURO – “Ho un contratto con lo Zenit, sono concentrato sulla squadra sperando che vada tutto per il meglio”, ha detto Azmoun che però poi ha aggiunto in ottica futura. “Sono in Russia da 8 anni, ho una buona esperienza. Vorrei provare una nuova sfida, spero inizi al più presto. Napoli? Non posso dire nulla nello specifico, dovrebbero parlare i due club”. E sulle voci che vorrebbero suo padre tra le persone con un peso specifico importante per la decisione sul suo destino: “Mio padre non vuole lasciare la Russia? Nessuno sa nulla, le nostre cose private non escono fuori. Decido io dove andare pur ascoltando chi mi sta vicino”.