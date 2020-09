Bale cambia idea: il gallese apre all’addio al Real Madrid

Potrebbe concludersi, finalmente, la querelle sportiva e non, tra Gareth Bale e il Real Madrid. Da tempo il gallese non rientra nei piani dei blancos, né in quelli della società tantomeno in quelli di mister Zidane. Nonostante i tanti rumors di mercato, il calciatore ha sempre detto di non essere disposto a muoversi. Ma nelle ultime ore, qualcosa potrebbe essere cambiato.

Bale cambia idea: addio al Real Madrid possibile

Secondo quanto riporta Goal, che cita Cadena Ser, Gareth Bale avrebbe aperto all’addio al Real Madrid dopo i tanti mesi di duro braccio di ferro. Da quanto si apprende, il gallese sarebbe disposto a salutare i blancos. A far cambiare idea al giocatore, probabilmente, la nuova ipotesi di mercato che vede il Manchester United fortemente interessato al suo acquisto.

I Red Devils, infatti, non potendo arrivare all’obiettivo Sancho del Borussia Dortmund, avrebbero virato su Bale. Per lui sarebbe un ritorno in Premier League dopo l’esperienza al Tottenham che lo ha fatto “diventare grande”. Da capire quale sarà la formula e il costo dell’operazione ma sembra che davvero qualcosa sia cambiato…

