Bale, il consiglio dell’ex tecnico del Real Madrid: “Pensi con la sua testa e ignori il suo agente”

Sta facendo parlare di sé per il mercato ma anche per qualche curiosa dichiarazione in merito agli UFO. Eppure, Gareth Bale attira sempre l’interesse degli esperti. Anche John Toshack, storico ex mister anche del Real Madrid, ha voluto dire la sua sul gallese dandogli anche un consiglio in ottica futura quando dovrà decidere cosa fare al ritorno al club blancos dopo la stagione al Tottenham.

Parlando ai microfoni di Goal, l’ex allenatore ha commentato: “Spesso, non è il giocatore ad essere controverso. Penso che lo sia chi rappresenta i suoi interessi”, ha spiegato Toshack facendo riferimento a Bale e al suo agente Barnett. “Noi pensiamo che gli agenti facciano gli interessi dei giocatori ma chi è in questo mondo sa che spesso non è così e spesso non fanno del bene”.

E poi sulle sue esperienze con i giocatori: “Quando un calciatore mi diceva che il suo agente aveva determinate cose, io dal canto mio rispondevo: ‘Non voglio sapere cosa ha detto il tuo agente. Voglio sapere cosa ne pensi tu. Voglio parlare con te. Nessun agente'”. “Quando un giocatore raggiunge una certa età e ha solo un anno di contratto si inzia a fare rumore. Se dovessi dare un consiglio a Bale gli direi: ‘ignora il tuo agente e prendi una decisione da solo‘”.

“Io ho sempre cercato di parlare con i miei giocatori. Non mi importava di quello che diceva il presidente, o un direttore, no. Volevo solo parlare con i miei giocatori. Ora è cambiato tutto e gli allenatori parlano poco con i giocatori”.