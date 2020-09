Bale, il Real Madrid disposto a tutto: si offre di pagare mezzo stipendio pur di liberarsene

Gareth Bale e il Real Madrid sempre più distanti, o almeno questo sperano i vertici dirigenziali blancos che sembrano arrivati all’estremo della pazienza tanto da poter accettare anche una condizione fino a poche settimane fa impensabile.

Bale: il Real Madrid paga mezzo stipendio pur di mandarlo altrove

Che la situazione tra Bale e il club di Madrid fosse ormai ai minimi storici era ben noto, ma che il Real facesse un passo come questo proprio era inatteso. Infatti, arrivano nuovi aggiornamenti sul fronte dell’esterno gallese e delle intenzioni della società. Come scrive il Telegraph, i campioni della Liga sarebbero disposti a pagare metà del suo ingaggio pur di liberarsene. Una mossa che spinge dunque verso la cessione del calciatore e che sembra come un invito alle tante squadre che lo vorrebbero di farsi avanti. Per Bale, da tempo, si era parlato di un ritorno in Premier League. Vedremo se il passo estremo dei blancos avrà successo…

L’EX FIDANZATA DI UN CALCIATORE ESPLOSIVA SUI SOCIAL