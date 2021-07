Bale, ipotesi ritiro? Cosa succede tra Real Madrid e Mondiale 2022

Bale starebbe pensando al ritiro la prossima estate, ma vorrebbe giocare i Mondiali in Qatar da svincolato

Il Mirror, tabloid inglese, ha dato una risposta a questo interrogativo. Dopo la stagione trascorsa al Tottenham, Bale – si legge – sarebbe intenzionato a ritirarsi dal calcio giocato la prossima estate, quando il suo contratto con il Real Madrid giungerà a scadenza. Ritirarsi sì, ma non dalla nazionale. Infatti, il gallese vorrebbe partecipare ai Mondiali in Qatar del 20222 da svincolato (che verranno giocati in inverno), ovviamente in caso di qualificazione del Galles.