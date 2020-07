Bale, l’agente: “Via dal Real Madrid? Ama la città e ha ancora 2 anni di contratto. In pochi possono permetterselo…”

Non gioca, fa discutere, ma non ha alcuna intenzione di andare via dal Real Madrid. Gareth Bale rappresenta un bel problema per il club blancos, forse la grana più difficile di tutta la stagione dei madrileni. Il gallese è da tempo ai ferri corti con il tecnico di Zidane e di recente alcuni suoi atteggiamenti in panchina avevano lasciato intendere che il rapporto forse alla fine. Di ben altro pensiero, però, il suo agente Jonathan Barnett che ai microfoni della BBC ha praticamente ribaltato tutto riguardo al futuro del classe 1988.

Bale: futuro ancora al Real Madrid

“Gareth sta bene al Real Madrid e ha ancora due anni di contratto”, ha esordito il procuratore di Bale. “Ama vivere a Madrid e non andrà da nessuna parte. Certo, c’è stato interesse nei suoi confronti da parte di qualche squadra, ma è difficile trovare un club che possa permetterselo”. Insomma, nessun addio, almeno per ora. E sulla situazione con Zidane: “Gareth non sta cercando di sopravvivere a Zinedine Zidane, non c’è assolutamente nessun odio tra i due. Semplicemente Zidane non lo fa giocare. Gareth si allena ogni giorno e lo fa bene”.

Ma l’inattività di Bale potrebbe causare grossi problemi anche in ambito Nazionale. Per Barnett, però, il problema non sussiste: “Lui vuole giocare ancora per il Galles e si farà trovare pronto. Non credo all’idea di un prestito. Gareth è uno dei migliori giocatori al mondo. E i più forti calciatori del mondo non si muovono con questa formula”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA MOGLIE DI UN CALCIATORE