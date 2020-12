Balotelli, accordo con il Monza! Lunedì le visite mediche

La vita e la carriera di Mario Balotelli hanno regalato colpi di scena continui, ma quello delle ultime ore non se lo sarebbe aspettato proprio nessuno. L’ex attaccante di Inter, Milan e City ripartirà dalla Serie B, più precisamente dal Monza di Berlusconi e Galliani che sono pronti ad accoglierlo per la terza volta dopo la doppia esperienza in rossonero. Rimasto svincolato dopo l’esperienza al Brescia, SuperMario era stato accostato a più club, nelle ultime settimane in particolare sembrava molto vicino al Brasile, invece nelle ultime ore la svolta: in mattinata l’agente di Balotelli, Mino Raiola ha trovato l’accordo per un contratto fino al 2021 con il Monza, affare che evidenzia ulteriormente le ambizioni del club brianzolo.