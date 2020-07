Balotelli, addio Brescia: offerta last minute per averlo subito

Sono ore caldissime per Mario Balotelli e il Brescia. Le parti non sono mai stati così distanti. Nessuna speranza di tornare a “volersi bene”. L’attaccante è prossimo all’addio vista anche la situazione legata al pagamento degli stipendi. Dall’Argentina sarebbe arrivata una pazza offerta per averlo immediatamente a disposizione.

Balotelli: il Boca Juniors si fa avanti

Secondo TyC Sports e altri media in Sudamerica Super Mario avrebbe ricevuto in queste ore un’offerta dal Boca Juniors per portarlo alla Bombonera da subito. Balotelli si libererà presto dal Brescia con cui è in rottura ormai da settimane e sembra che gli Xeneizes facciano sul serio. Già in passato il club argentino in cui milita anche Carlos Tevez si era fatto avanti ma questa volta potrebbe essere quella giusta. Il bomber delle Rondinelle dirà certamente addio. Ormai è solo una questione di tempo.

QUI LE NEWS DI GOSSIP