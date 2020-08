Balotelli al Benevento: Raiola ci prova ma l’ingaggio…

Quale futuro per Mario Balotelli? Nelle ultime settimane sono state diverse le ipotesi per il centravanti ex Brescia. Dalla Turchia alla Romania passando per club di serie minori. Adesso, una nuova pista potrebbe trattenerlo in Italia, al neo promosso Benevento di Filippo Inzaghi.

Balotelli: Raiola lo offre al Benevento

Secondo quanto si apprende a Il Mattino, Super Mario avrebbe alcune offerte o possibili piste in Italia. Tra queste il Benevento che fino a poco tempo fa non aveva mostrato alcun tipo di interesse nei suoi confronti. Allora come mai le cose sarebbero cambiate? Ci sarebbe lo zampino di Mino Raiola che avrebbe colto al balzo l’occasione per inserire Balotelli nei discorsi che starebbero portato alle Streghe lo svincolato Bonaventura, anche lui suo assistito.

Al momento si tratta solo di una suggestione che potrebbe però diventare più concreta nelle prossime ore. Balotelli dovrebbe convincere Inzaghi, ma anche il patron Vigorito e il ds Foggia. Tra i punti più difficili da valutare il carattere del centravanti e, soprattutto, lo stipendio. Al Brescia erano 3, i milioni netti garantiti più bonus, troppi per le Streghe che ci pensano ma aspettano anche una mossa in tal senso dal diretto interessato o, in questo caso, da Raiola…

