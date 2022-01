Balotelli al Newcastle: l’indiscrezione dall’Inghilterra

Ancora rumors sul futuro di Super Mario, ora all'Adana Demirspor in Turchia

Il Newcastle sarebbe interessato all'ingaggio di Mario Balotelli . Continuano i rumors sul futuro del centravanti italiano ora all'Adana Demirspor. Secondo quanto riferisce il Daily Star , il club inglese ha iniziato a stringere contatti con la società turca per un possibile ritorno dell'ex attaccante del Manchester City e del Liverpool in Premier League.

Da quanto si apprende SuperMario sarebbe uno dei tanti obiettivi della nuova proprietà saudita che vuole rilanciare il club ai vertici del calcio inglese. Nelle scorse c'era stata una conferma anche da parte del presidente dell'Adana in merito ad un'eventuale clausola sul contratto del centravanti per essere liberato. Al momento, però, pare difficile che il club turco voglia liberarsi del suo bomber.

Ad ogni modo per Balotelli potrebbe essere un grande ritorno in un calcio "più importante". L'ultima sua apparizione in Premier League risale a quasi sette anni fa, quando con la maglia del Liverpool giocò contro l'Hull City al KC Stadium il 28 aprile 2015.