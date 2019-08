Balotelli-Brescia, affare fatto: a breve l’ufficialità dell’operazione

Mario Balotelli al Brescia. Quello che sembrava il sogno di una notte di mezza estate sta clamorosamente per avverarsi. Manca solamente l’annuncio ufficiale, ma l’attaccante italiano è pronto a salutare l’Olympique Marsiglia per tornare in Italia. Decisiva la volontà di SuperMario di trasferirsi in una zona vicina alla famiglia. Ieri sera l’incontro con il Presidente Massimo Cellino ha permesso di accelerare i tempi, chiudendo di fatto l’operazione. Il Brescia, dal canto suo, gongola per l’incredibile acquisto. Il contratto sottoscritto dal vice campione d’Europa nel 2012 sarebbe di un solo anno, con eventuale rinnovo in caso di salvezza.