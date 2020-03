Balotelli-Brescia ai saluti: l’attaccante verso la Turchia

Mario Balotelli ed il Brescia si diranno addio a fine stagione. L’attaccante delle Rondinelle potrebbe scegliere la Turchia, dove il Galatasary sarebbe interessato a lui anche grazie ai contatti con l’agente Mino Raiola.

Secondo quanto si apprende dal Corriere della Sera, il Brescia ha deciso di salutare Super Mario dopo meno di un anno dal suo arrivo. 5 gol in 19 presenze e una salvezza difficile da raggiungere. Ma non solo. Balotelli pagherebbe molto caro l’ormai nota diretta Instagram in cui aveva insinuato, seppur in tono ironico, che si era deciso di far tornare la Juventus in vetta alla classifica.

La Turchia, a questo punto, pare essere la meta più plausibile per il bomber che andrebbe al Galatasary: al momento l’unica squadra a voler scommettere ancora su Balotelli.