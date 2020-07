Balotelli-Como, arrivano conferme dalla società

Sembra essere soltanto uno dei soliti rumors di mercato. Una fantasia. Invece, Mario Balotelli al Como sembra avere i contorni di una trattativa veramente possibile. La conferma sarebbe arrivata dalla stessa società attraverso il CEO Michael Gandler.

Balotelli al Como: si può

Le parole rilasciate da Michael Gandler, CEO del Como, ai microfoni de La Provincia di Como, lasciano intendere che qualcosa si stiamo muovendo o che, addirittura, si sia già mosso. “C’è stato un contatto tra le parti, i rappresentanti di Balotelli si sono seduti per ascoltarci”, ha detto il dirigente. “Di più non posso dire”. Il Como, potrebbe assecondare le richieste economiche dell’attaccante in uscita dal Brescia viste le intenzioni ambiziose della proprietà indonesiana che avrebbe già presentato una proposta a Mino Raiola. L’unico ostacolo resta il palcoscenico della Serie C, ma chissà che Super Mario non possa regalarci un altro colpo di scena nella sua carriera.

