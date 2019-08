Balotelli, futuro in Brasile: c’è l’assalto del Flamengo

Potrebbe essere il campionato brasiliano la prossima meta di Mario Balotelli. L’attaccante ex Nizza e Marsiglia è ancora alla ricerca della nuova squadra. Tante italiane si sono proposte senza successo, ma adesso pare poterci essere la svolta.

Secondo quanto riporta Sky, infatti, il Flamengo si sarebbe mosso per Balotelli offrendogli un’opportunità in Brasile. La trattativa è stata portata avanti dall’agente Andrea Cattoli, con i brasiliani pronti ad offrire due anni e mezzo di contratto all’attaccante.

Per Balotelli potrebbe essere una bella occasione per diventare anche il primo italiano a vestire la blasonata divisa del Flamengo. Con Super Mario, in Brasile andrebbe anche suo fratello Enock, su cui c’è il Boavista.