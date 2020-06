Balotelli, futuro in MLS: vuole rescissione col Brescia per giocare nei LA Galaxy

Mario Balotelli sempre più distante dal Brescia. Sembra destinato a durare meno di una stagione il matrimonio, inizialmente, tanto acclamato e promettente, tra l’attaccante italiano e il club di Massimo Cellino.

Dopo i tanti rumors sugli allenamenti saltati dal giocatore e il presunto incontro mancato con il patron, si starebbe arrivando all’amara soluzione: addio con risoluzione del contratto. Nonostante il Brescia voglia tenere il proprio attaccante per la parte finale dell’annata, pare che Super Mario sia di parere opposto. Nella mente di Balotelli ci sarebbe l’America, intesa come MLS. Infatti, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, il centravanti sarebbe finito nel mirino dei LA Galaxy, ex club di Ibrahimovic. Dai rumors pare che sia già arrivata una chiamata a Mino Raiola, agente di Balotelli, e questo starebbe portando alla volontà di accelerare la risoluzione del contratto.