Balotelli, il Flamengo non si arrende: blitz in Italia per convincere l’attaccante

Resta ancora incerto il futuro di Mario Balotelli. L’attaccante italiano è stato molto vicino al Flamengo negli scorsi giorni salvo poi aspettare e valutare una proposta dall’Europa.

Se la trattativa con il club brasiliano sembrava aver subito una brusca frenata, nelle ultime ore la situazione sembra essersi nuovamente capovolta: i dirigenti del Flamengo, nello specifico il vicepresidente Marcos Braz e l’avvocato Marcos Motta, sono in arrivo in Italia per convincere Super Mario ad accettare la loro offerta. Il club di Rio avrebbe offerto oltre 15 milioni per 18 mesi all’attaccante italiano, mettendo sul piatto anche un posto al Boavista per il fratello Enock. Per Balotelli, inoltre, sarebbero pronti 10 milioni al momento della firma e 300 mila euro netti al mese fino alla fine del 2020.