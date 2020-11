Balotelli, il retroscena: Raiola aveva quasi chiuso col Barnsley in Championship ma…

Mario Balotelli poteva andare a giocare in Inghilterra. Niente Premier League però, bensì in Championship al Barnsley. Lo afferma il Sun che spiega come il 30enne attaccante ex Brescia sia stato davvero ad un passo dalla firma con la società inglese.

Balotelli: Raiola lo ha offerto ma…

Secondo quanto si apprende, Balotelli sarebbe stato offerto dal suo agente Mino Raiola al Barnsely. Le parti aveva trovato un accordo e, inizialmente, lo stesso Super Mario sembrava essere contento della piazza, salvo poi avere un ripensamento.

Come afferma il tabloid inglese, l’agente del centravanti e i vertici della società stavano negoziando da molto tempo con l’italiano molto interessato alla chiusura dell’affare. Ad un certo punto, però, l’interesse di Balotelli è svanito proprio al momento di firmare il contratto. Al momento l’attaccante è ancora svincolato e si allena col Franciacorta in attesa di trovare una squadra di suo gradimento…