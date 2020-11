Balotelli, il Vasco da Gama si fa avanti. Il ds: “Può arrivare a gennaio”

Quale futuro per Mario Balotelli? Nelle ultime ore sono state tante le voci sul destino del centravanti italiano. Dalla Turchia all’Egitto, passando per la Francia e la Championship inglese. Adesso, torna di moda la pista brasiliana con il direttore sportivo del Vasco da Gama che è uscito allo scoperto parlando ai microfoni di Tuttosport.

Balotelli in Brasile: si può

Fabio Cordella, nuovo direttore sportivo del club della capitale brasiliana, ha confermato che la società è più che interessata a Super Mario. “Balotelli non è un sogno, ma pura realtà”, ha spiegato il dirigente. “Stiamo lavorando insieme a Mino Raiola per provare a portare uno dei calciatori più forti a livello mondiale in Brasile. Mario è sempre più convinto del nostro progetto e l’idea di trasferirsi in uno dei campionati più belli e affascinanti del mondo lo entusiasma molto”.

E ancora: “Abbiamo provato ad anticipare e a convincere l’attuale presidente del club Alexandre Campello a portare Mario in Brasile entro il 30 novembre, ma non ha voluto. A questo punto tutto è rinviato a gennaio”.