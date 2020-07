Balotelli, nuova pista italiana: il Como sogna il grande colpo

Il Como ha messo nel mirino Mario Balotelli. L’attaccante ormai ex Brescia si appresta a dire addio alle Rondinelle ma nonostante le tante voci di mercato, il suo futuro è sempre molto in bilico tanto da far ipotizzare un’operazione che avrebbe dell’incredibile. Come riporta Sky, infatti, Il club di Serie C si sarebbe fatto avanti per Super Mario.

Balotelli: il Como ci prova

Balotelli al Como è un’operazione molto difficile, ma intanto il club lariano avrebbe già fatto una prima mossa contattando il giocatore. Super Mario dovrà ripartire, ancora una volta, dopo aver fallito al Brescia. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato soprattutto a club stranieri, soprattutto in Turchia e Sud America, ma non è da escludere una pista a sorpresa come quella del Como. Fino ad ora si tratta, chiaramente, di una suggestione, ma Balotelli pare abbia ricevuto una vera e propria proposta dal club che milita in Serie C.

La proprietà indonesiana del Como vuole fare le cose in grande e nel corso di un incontro, già avvenuto, si sarebbe detta disposta ad accettare tutte le richieste economiche dell’attaccante. L’unico ostacolo è il torneo di Lega Pro che non pare essere il palcoscenico adatto ad un bomber come Balotelli che aspira a terreni ben più spettacolari.

In favore del Como ci sarebbe la possibilità di rimanere in Italia visto che il club sembra essere, per ora, l’unico italiano ad essersi mosso per lui. Balotelli, nel corso della sua carriera, ha già giocato in Serie C: era la stagione 2005-06, aveva 16 anni e all’epoca vestiva la maglia del Lumezzane.

L’EX DI BALOTELLI MOSTRA TUTTA LA SUA BELLEZZA