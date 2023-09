Balotelli può tornare in Turchia ma spuntano anche gli arabi

Super Mario Balotelli non ha ancora finito con le sorprese. Dopo le scottanti dichiarazioni di pochi giorni fa dove paragonava il calcio turco a quello italiano, l'attaccante si prepara a cambiare casacca. Secondo quanto riportato da Ajansspor, il centravanti sarebbe ad un passo dal tornare proprio in Turchia, precisamente alla sua ex squadra l'Adana Demirspor. Secondo la fonte i contatti ci sono stati e presto arriveranno anche gli accordi. Intanto in Arabia spunta una indiscrezione su un possibile accordo con l'attaccante italiano con un club. Secondo i media è l'Al-Ettifaq a volere l'ex Sion. Per rendere realtà il trasferimento il primo ostacolo era la risoluzione del contratto col Sion, arrivata proprio nelle ultime ore. Con il club svizzero i rapporti non sono mai stati idilliaci e la conferma era arrivata direttamente dal presidente: "Mario non ha ricambiato la fiducia che abbiamo riposto in lui, né gli sforzi finanziari che sono stati fatti per portarlo qui. Pensa che le regole valgano per gli altri e non per lui" lo riporta Le Matin.