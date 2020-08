Balotelli, spunta anche la pista francese: il Nantes ci prova

Non solo la Turchia, per Mario Balotelli potrebbe aprirsi un clamoroso ritorno in Ligue 1. Dopo le esperienza, per altro positive, con le maglie di Nizza e Marsiglia, per Super Mario si sarebbe registrato il forte interesse del Nantes.

Balotelli: la Francia chiama… ancora

Dove giocherà Mario Balotelli la prossima stagione? Questa è una delle domande che i tanti appassionati di calcio si pongono. Per l’ormai ex attaccante del Brescia sono tante le ipotesi ma nessuna appare ancora avere un certo vantaggio su un’altra. Ecco perché, in una situazione di incertezza come questa, sono diverse le squadre che stanno facendo un tentativo. Dalla Francia, come riporta Le10Sport che cita L’Equipe, pare che il Nantes si sia fatto avanti. Dopo i rumeni del Cluj e l’approccio dei turchi del Besiktas, ecco che la Ligue 1 torna prepotentemente nel destino di Super Mario. Dai rumors che arrivano, il tecnico Gourcouff avrebbe chiesto rinforzi in attacco per il suo Nantes ed il presidente Favard avrebbe preso contatti con Balotelli e il suo agente Mino Raiola. Dopo Nizza e Marsiglia, dunque, possibile terza volta in Ligue 1 per il centravanti bresciano.

