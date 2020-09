Balotelli, tra Serie A e… Spagna: il Valladolid di Ronaldo ci pensa

Non solo l’Italia, per Mario Balotelli potrebbe esserci l’ipotesi Liga. Il suo agente Mino Raiola ha fatto capire nelle scorse ore che su Super Mario ci sarebbero tante squadre interessate. Tra queste, non solo il Genoa ma anche due club del campionato spagnolo.

Balotelli: possibile futuro in Liga

Stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna e più precisamente dal portale specializzato in calciomercato Don Balon, per Mario Balotelli ci sarebbero ben due proposte dalla Liga: il Maiorca e il Valladolid di Ronaldo, il Fenomeno. Il bomber, dopo l’esperienza con il Brescia, è alla ricerca di una nuova occasione. Per lui si era parlato anche di Turchia o Arabia, ma la volontà del giocatore e del suo procuratore è quella di restare nel calcio che conta per provare a rilanciarsi. Chissà se la pista spagnola possa essere quella adatta a lui. Magari sotto la guida di Ronaldo…

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE