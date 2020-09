Balotelli, un rischio troppo grande per… il Besiktas: “Troppi punti interrogativi”

Dove giocherà la prossima stagione Mario Balotelli? Una domanda a cui, al momento, neppure lui e il suo agente Mino Raiola saprebbero rispondere. Accostato ad alcuni club in tutto il mondo, Super Mario non trova squadra e, addirittura, viene pubblicamente rifiutato… Succede al Besiktas dove l’allenatore Sergen Yalcin ha ribadito un concetto già più volte espresso.

Balotelli: un rischio troppo grande

L’allenatore del Besiktas nel corso dell’ultima conferenza stampa ha escluso ancora una volta l’arrivo di Mario Balotelli. Il club turco è alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione e ha valutato anche il nome del bomber italiano attualmente svincolato che però non è un profilo gradito al mister. Il motivo? Troppe incognite legate al suo rendimento in proporzione anche allo stipendio richiesto. “Non ho dato il mio consenso all’eventuale ingaggio di Mario Balotelli”, ha spiegato Yalcin. “Ci sono troppi punti interrogativi sul suo conto e ha dei costi elevati, non possiamo correre questo rischio”.

