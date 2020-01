Banega, addio al Siviglia: firma con l’Al Shabab

Era stato accostato anche a qualche club italiano. Ever Banega lascia nuovamente il Siviglia e tenta l’avventura in Arabia Saudita: l’ex Inter ha firmato per 3 stagioni con l’Al Shabab. Il centrocampista argentino ha deciso di continuare la sua carriera da professionista altrove. Il classe 1988 concluderà la stagione in corso in Spagna e si trasferirà al nuovo club in estate.

Il club arabo dell’Al Shabab ha, però, voluto annunciare in anticipo l’accordo e la firma ufficiale del giocatore. Banega, dunque, è un nuovo calciatore del club arabo. Sul trasferimento del centrocampista, l’attuale allenatore del Siviglia ha voluto esprimere la propria opinione: “Sono sicuro che farà il professionista sino alla fine del contratto con noi”, ha detto Lopetegui come riportano i quotidiani spagnoli.